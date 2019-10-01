Пушков скептически отнесся к идее переноса штаб квартиры ООН из США

Москва, 1 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков скептически отнесся к возможности переноса штаб-квартиры ООн из Нью-Йорка после визового скандала.

В своем микроблоге в Twitter сенатор подчеркнул, что есть основания ставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН, поскольку «США регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генассамблею».

«Но в обозримое время это нереально, и не только из-за цены переноса: США, их союзники и клиенты не допустят такой пощечины Вашингтону», — считает Пушков.

Несколько членов российской делегации не получили визы для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходила с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке, передавал RT. В частности, въездные документы не получили глава генерального секретариата министерства иностранных дел РФ Сергей Бутин, главы международных комитетов верхней и нижней палаты российского парламента Константин Косачев и Леонид Слуцкий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее выразил уверенность, что настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры ООН. Дипломат назвал невыдачу виз делегации РФ для поездки на сессию Генассамблеи ООН «хамством, которое нельзя терпеть». Он подчеркнул, что Россия резко ответит на это решение США.

Депутат бундестага Гуннер Норберт Линдеманн в интервью телеканалу «360» отметил, что представителям международного сообщества следует вместе подумать о новой локации для штаб-квартиры ООН. Говоря о том, кто поддержит перенос штаб-квартиры, немецкий депутат предположил, что на сегодняшний день добиться лояльности будет очень сложно, однако ситуация вскоре может измениться.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что недавний скандал с визами США нанес ущерб имиджу ООН. Она напомнила, что «проблемы с визами начались не в этом году». Захарова подчеркнула, что «это удар по реноме ООН, это просто позор».