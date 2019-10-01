Два человек погибли из-за взрыва гранаты в пригороде Каракаса

Каракас, 1 октября. Взрыв гранаты произошел у жилого комплекса «Сесилио-Акоста» в пригороде Каракаса. Об этом сообщает радиостанция Unión Radio.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека, а еще десять получили ранения. Полиция уже приступила к расследованию обстоятельств случившегося. Одной из версий является неосторожное обращение с боеприпасом; личности погибших пока устанавливаются.

Напомним, что в сентябре правительство Венесуэлы заявило, что предоставит ООН свидетельства того, что на территории Колумбии велась подготовка террористических актов в соседнем государстве. В конце прошлого месяца руководитель министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что правоохранительные органы страны пресекли взрывы в зданиях суда и Сил специального назначения.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, следуя командам из Вашингтона, объявил сам себя «временным главой» государства и сразу же был признан США и их союзниками, что привело к продолжительным беспорядкам в Венесуэле. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.