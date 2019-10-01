Пушков с иронией прокомментировал обвинения Джонсона в домогательствах

Москва, 1 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен, что недоказанные обвинения премьера Великобритании Бориса Джонсона в домогательствах приведут «к шумному наказанию в виде всеобщей истерики».

«Недоказанное «преступление» приведет к шумному наказанию в виде всеобщей истерики по поводу поруганного бедра. Царство абсурда требует жертв», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в понедельник сообщалось, что британская журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила Джонсона в домогательствах. По ее словам, инцидент произошел «в поздние 90-е или ранние 2000-е». Джонсон якобы во время ланча схватил ее «за ляжку» под столом.

В канцелярии премьер-министра Великобритании отвергли все обвинения, передавал RT.

Отметим, что незадолго до появления истории с домогательствами с инициативой об импичменте Джонсона выступила валлийская партия «Плайд камри». Соответствующее предложение может быть внесено в Палату общин уже в начале следующей недели. Если ему дадут зеленый свет, в отношении Джонсона может быть запущен судебный процесс, по итогам которого ему будет грозить уголовная ответственность.

Поводом для этого послужил вердикт Верховного суда 24 сентября, согласно которому приостановка Джонсоном работы парламента на целых пять недель была незаконной. По мнению критиков Джонсона, таким образом он с помощью пророгации правительства хотел не дать парламентариям определять ход Brexit.