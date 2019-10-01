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Пушков с иронией прокомментировал обвинения Джонсона в домогательствах

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Пушков с иронией прокомментировал обвинения Джонсона в домогательствах

Москва, 1 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен, что недоказанные обвинения премьера Великобритании Бориса Джонсона в домогательствах приведут «к шумному наказанию в виде всеобщей истерики».

«Недоказанное «преступление» приведет к шумному наказанию в виде всеобщей истерики по поводу поруганного бедра. Царство абсурда требует жертв», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Пушков с иронией прокомментировал обвинения Джонсона в домогательствах

Ранее в понедельник сообщалось, что британская журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила Джонсона в домогательствах. По ее словам, инцидент произошел «в поздние 90-е или ранние 2000-е». Джонсон якобы во время ланча схватил ее «за ляжку» под столом.

В канцелярии премьер-министра Великобритании отвергли все обвинения, передавал RT.

Отметим, что незадолго до появления истории с домогательствами с инициативой об импичменте Джонсона выступила валлийская партия «Плайд камри». Соответствующее предложение может быть внесено в Палату общин уже в начале следующей недели. Если ему дадут зеленый свет, в отношении Джонсона может быть запущен судебный процесс, по итогам которого ему будет грозить уголовная ответственность.

Пушков с иронией прокомментировал обвинения Джонсона в домогательствах

Поводом для этого послужил вердикт Верховного суда 24 сентября, согласно которому приостановка Джонсоном работы парламента на целых пять недель была незаконной. По мнению критиков Джонсона, таким образом он с помощью пророгации правительства хотел не дать парламентариям определять ход Brexit.

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