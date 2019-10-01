Зарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября

Москва, 1 октября. Со вторника, 1 октября, вступают в силу несколько нормативных актов, определяющих прибавку к зарплатам силовиков и сотрудников федеральных ведомств на 4,3%.

Согласно постановлению правительства РФ, увеличены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников МВД, ФСИН, ФТС и федеральной противопожарной службы. Данная прибавка также скажется на пенсии граждан, уволенных со службы.

Оклады повышены и для бюджетников, зарплаты увеличатся у сотрудников всех федеральных учреждений.

Указом президента РФ с 1 октября будут повышены оклады россиян, которые занимают должности федеральной государственной гражданской службы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с 1 октября пенсии отдельных категорий российских пенсионеров ощутимо вырастут. Военные пенсионеры начнут получать увеличенные пенсионные пособия. Изначально их пенсии должны были проиндексировать на 4,3%, однако президент России Владимир Путин распорядился обеспечить дополнительную прибавку в 2%. Повышенные пенсии получат около 2,6 млн человек. На эти цели в федеральном бюджете заложено 3,7 млрд рублей.

Также Пенсионный фонд России напоминает, что до 1 октября пенсионеры, имеющие право на набор социальных услуг в виде лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения и проезда на железнодорожном транспорте к месту лечения, должны подать заявления на получение денежного эквивалента этих услуг, если они ими не пользуются.

Кроме того, с 1 октября ставки налога на добавленную стоимость на фрукты и ягоды снизятся до 10%, а ставки НДС на пальмовое масло, напротив, вырастут до 20%. Соответственно, плодово-ягодная продукция отечественного производства на российских прилавках подешевеет, а продукты, содержащие небезопасный для здоровья человека заменитель молочного жира, наоборот, станут менее доступными.