Директор солистки «ВИА Гра» опровергла слухи о романе певицы с Меладзе

Москва, 1 октября. Директор солистки музыкальной группы «ВИА Гра» Эрики Герцег высказался относительно сообщений об отношениях между певицей и продюсером коллектива Константином Меладзе.

Некоторые поклонники предположили, что Меладзе начал встречаться с Герцег в тот момент, когда его отношения с супругой Верой Брежневой пошли на спад. Более того, Брежнева в тот момент даже удалила из соцсетей совместные фотографии с мужем, что дало фанатам почву для предположений о возможной супружеской неверности Меладзе.

Как объяснил директор Герцег, распространяемая в Интернете информация, не соответствует действительности.

«Константин Меладзе является продюсером группы «ВИА Гра», в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет. Естественно никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет», — отметила директор певицы.

Она добавила, что Меладзе поддерживает хорошие отношения с Герцег, однако они ограничиваются исключительно рабочими контактами. Что касается солистки группы, то она уважает продюсера, однако никакой любовной связи между ними нет и не может быть, заявила представитель певицы, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что в начале сентября певица Альбина Джанабаева объявила об уходе от продюсера и брата ее супруга Константина Меладзе. Об этом бывшая участница группы «ВИА Гра» написала на своей странице в Instagram.