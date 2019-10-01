Вашингтон пообещал не возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров

Вашингтон, 1 октября. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что Вашингтон не планирует возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров.

Выступая в Центре стратегических и международных исследований CSIS, он подчеркнул, что этот вопрос сейчас не обсуждается. Руд напомнил, что американские вооружения были выведены с Корейского полуострова несколько десятилетий назад.

Замминистра обороны также коснулся темы выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он подчеркнул, что Штаты вышли из договора якобы из-за «нарушений» со стороны России. Руд отметил, что США начали разработку ракет средней дальности, но находятся «на очень ранней стадии их разработки».

«У нас нет конкретных планов в данный момент размещать их где-либо», — подчеркнул американский чиновник.

Напомним, ДРСМД прекратил свое существование 2 августа. Штаты утверждают, что Москва «нарушила» договор. В ответ на это, российские власти предъявили Штатам обвинения в использовании пусковых установок, которые могут запускать ракеты «Томагавк». Их использование противоречило условиям договора.

Замминистра МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что США не представили ни одного доказательства в пользу своих претензий, однако длительное время уклонялись от разбора всех проблем, накопившихся в рамках ДРСМД.

Ранее глава МИД Китая заявил, что односторонний выход США из ДРСМД будет иметь множество отрицательных последствий. Он напомнил, что этот договор был необходим для поддержания «глобального стратегического баланса и стабильности», сообщает «Газета.ru».