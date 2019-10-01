Сериал по истории ангарского маньяка стартовал на российском телевидении

Москва, 1 октября. Сериал «Тень за спиной», основанный на истории поимки ангарского маньяка Михаила Попкова, стартовал на телеканале НТВ. Создатели картины подчеркивают, что фильм, хоть и основан на реальных событиях, не документальный.

Согласно сюжету сериала, в городе Лахтинске повторяются по одному сценарию жестокие убийства. Все жертвы — молодые женщины, в крови которых обнаруживают алкоголь. Полиция не стремится развивать версию о серийном маньяке. За дело берутся молодая следовательница Светлана Мирошникова (Карина Андоленко) и опытный сотрудник московской прокуратуры Николай Горобец (Иван Оганесян), которые с коллегами приезжают в Лахтинск.

Местные же власти, погрязшие в коррупции, заняты переделом собственности и не стремятся помогать следствию.

В основу сюжета сериала, состоящего из 12 эпизодов, легла история Михаила Попкова — бывшего милиционера из Ангарска, более известного как ангарский маньяк, передает RT. На территории Иркутской области с 1992 по 2010 год он совершил более 80 убийств. В 2015 году за 22 убийства и два покушения Попкова приговорили к пожизненному заключению. Позднее его признали виновным в совершении еще 60 аналогичных преступлений.

Режиссер сериала Михаил Горобец подчеркивает, что это фильм не о маньяке, «о людях, которые находились вокруг, о филигранной работе определенных милицейских подразделений, которые не бросили это дело за десять лет, а докопались до истины».

Ранее «Газета.ру» представила обзор сериалов, которые выходят в октябре. Зрителей ждут новая адаптация комикса «Хранители», экранизация культовых школьных романов про девушку-сыщицу Нэнси Дрю, историческая драма «Екатерина Великая» с Хелен Миррен. В частности, с 11 октября на Nickelodeon стартует мини-сериал «Боишься ли ты темноты?». Это перезапуск культовой подростковой хоррор-антологии из 90-х: члены «Полуночного сообщества» собираются в лесу у костра, каждый по очереди рассказывает страшилки.

На российском телевидении появится сериал, в основу которого легли рабочие будни сотрудников ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Автором сценария для детективного сериала под рабочим названием «Первый отдел» стал Андрей Тумаркин, кресло режиссера занял Денис Нейманд. Примечательно, что консультировали создателей на всех этапах работы над проектом специалисты СК РФ.