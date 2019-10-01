Осенний призыв стартовал в России

Москва, 1 октября. Осенний призыв начался в России. Согласно планам Минобороны РФ, с 1 октября по 31 декабря в армию будут призваны 132 тысячи человек, сообщает начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Отмечается, что этот призыв станет первым, проводимым по новым правилам. В частности, 1 сентября вступили в силу поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно им, срочники получат право уйти в запас досрочно, если основания для этого появились в период прохождения службы. Одним из таких оснований является, например, рождение второго ребенка. Более того, воспользоваться этим правом смогу и те, кто был призван на военную службу до вступления поправок в силу.

Кроме того, некоторые категории призывников получат право отказаться от отсрочки от службы в армии, например – родные братья или сыновья погибших на службе военных, студенты очной формы обучения, а также обладатели ученой степени.

Призыв в селах начнется с 15 октября, чтобы не помешать уборке урожая. Учителей призыв не коснется – их призывают весной. Кроме того, отсрочку получат молодые люди из затопленной Иркутской области.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал федеральный закон о возможности для студентов получить несколько отсрочек от прохождения службы в российской армии в период обучения в вузе. Документ позволяет получить образование в колледже или магистратуре без перерыва на службу в армии вне зависимости от того, в каком возрасте молодые люди начали обучение в школе. Кроме того, отсрочка от службы в армии предоставляется учащимся на подготовительном отделении.