Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за восхваления войск СС

Рига, 1 октября. Депутат сейма Латвии Игорь Пименов заявил, что министру обороны Латвии Артису Пабриксу нужно уйти в отставку после восхваления легионеров «Ваффен СС».

По словам Пименова, Пабрикс прославляет действия фашистской армии. Он подчеркнул, что высказывания министра обороны не совместимы с его должностью в государстве Европейского союза.

«Это недопустимо. Министр Пабрикс должен уйти в отставку», — написал Пименов на своей странице в Facebook.

Напомним, Артис Пабрикс заявил, что легионы «Ваффен СС» являются гордостью латышского народа и государства.

Командование нацистской Германии создало латышский легион СС на территории Латвии из двух гренадерских дивизий. 24 марта 1943 года понятие «Латышский легион» стало общим для всех латышей, которые проходили службу в воинских формированиях «Ваффен СС».

День легионеров в Латвии отмечается 16 марта, именно в этот день в 1944 году легионеры СС вступили в бой с Красной Армией у города Остров в Псковской области.

Председатель Латвийского антинационального комитета Алексей Шарипов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал высказывание главы Минобороны страны.

«Когда официальное лицо, член правительства Латвийской Республики — министр обороны Артис Пабрикс заявляет, что легионерами «Ваффен СС» надо гордиться, с ужасом понимаешь, в какой стране живешь», — отметил Шарипов.

Он недоумевает, почему латышский министр призывает гордиться эсэсовцами, у которых руки по локоть в крови.

«Они не боролись за независимость Латвийской Республики, они воевали на территории Российской Федерации, и мы знаем, что прокуратура РФ завела не одно уголовное дело по факту уничтожения мирного населения уже сейчас, в наше время», — напомнил Шарипов.

Напомним, власти Латвии проводят политику героизации легионеров СС. В декабре 2018 года тогдашний президент Латвии Раймонд Вейонис и спикер Сейма Инара Мурниеце поздравили ветеранов СС с 73-летием их организации «Ястребы Даугавы». Политики заявили, что члены этой организации во время «советской оккупации» сохраняли идею независимости Латвии. Вейонис считает, что они продемонстрировали «несломленный патриотизм».

Кроме того, в Латвии регулярно проходит шествие легионеров «Ваффен СС». Российские дипломаты осудили шествие бывших эсэсовцев, назвав их марш позором, сообщает «Газета.ru».