Мисс Украина отказалась давать интервью на украинском языке

Киев, 1 октября. Победительница конкурса «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке. Свое желание общаться на русском девушка позднее объяснила следованием законам Вселенной.

Как сообщает портал 24tv.ua, несколько дней назад украинская журналиста, ведущая программы «Светская жизнь» на телеканале «1+1» Екатерина Осадчая сообщила в соцсетях, что эфир с Мисс Украина не состоится, поскольку Паша отказалась давать интервью на украинском языке.

Позднее девушка опубликовала в Instagram пост, в котором объяснила свое решение. По словам Маргариты, она руководствуется в жизни законами Вселенной, главный из которых: «поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой». После долгих философских рассуждений она добавила, что будет разговаривать на том языке, на котором захочет.

«Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке!?)» — написала Паша.

Тому, кому ее философия не нравится, Маргарита предложила отписаться.

Подписчики модели отреагировали на ее позицию неоднозначно: некоторое жестко осудили, другие поддержали ее выбор.

Одному из подписчиков девушка ответила в комментарии, отметив, что не понимает шумихи вокруг сложившийся ситуации.

«Я сама не понимаю, я владею украинским языком и не отказываюсь говорить на государственном языке! У меня есть много интервью на государственном языке», — написала Мисс Украина.

Отношения России и Украины ухудшились после государственного переворота на Украине, воссоединения Крыма с РФ и начала гражданской войны в Донбассе в апреле 2014 года. Тогда Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. Приняв закон о декоммунизации, Киев пытается избавиться от всего, что так или иначе связано с Россией.

Неоднократно возникали скандалы из-за русской речи на Украине. Так, ранее сообщалось, что украинская писательница Лариса Ницой закатила истерику таксисту из-за того, что он говорил на русском языке. По ее словам, шофер заявил, что не намерен разговаривать на украинском, после чего «выдал всю обойму фраз, которыми изъясняются все антиукраинские гниды».

Отметим, как сообщал RT, в начале сентября в Верховную раду внесли законопроект, который позволяет более широко использовать языки нацменьшинств, в том числе русский. Документ подготовила группа внефракционных депутатов. Среди прочего предлагается отменить языковые квоты в СМИ и позволить народным избранникам выступать в Раде не только на украинском. Однако аналитики уверены, что такая инициатива не получит поддержку в парламенте.