Дипломаты дали ответ на слова британского генерала о «войне» с Россией

Лондон, 1 октября. Военные ведомства Великобритании занимаются придумыванием несуществующих угроз для обоснования увеличения бюджетов. Об этом заявляет пресс-служба посольства России в Великобритании.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер выступил с заявлением, в котором отметил, что страна де-факто находится в состоянии войны из-за кибератак, якобы проводимых со стороны России или иных стран.

В российской дипмиссии отметили, что британские власти делают подобные заявления вместо того, чтобы объективно обсуждать существующие мировые проблемы на мировых площадках.

Российские дипломаты уже заявили, что намерены поставить перед британскими коллегами вопрос, насколько слова Картера соотносятся с официальной позицией Лондона.

«Риторика высшего британского военачальника вызывает озабоченность. Фактически он заявляет, что в современных условиях привычная грань между войной и миром стирается, а сам генерал «чувствует себя как на войне» из-за «усиления конкуренции мировых держав и борьбы идей между государствами и негосударственными субъектами», — сказали в посольстве.

Также в посольстве вызвало удивление заявление Картера о том, что Россия и Китай якобы ставят под сомнение «нормы применения правил ведения вооруженных конфликтов» своим толкованием международных норм.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей приводило слова помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиана Болла, который назвал самые опасные виды оружия России. По его словам, к ним относятся зенитно-ракетный комплекс С-400, оперативно-тактический комплекс «Искандер» и береговой ракетный комплекс «Бастион-П».