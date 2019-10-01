Долг Фриске перед «Русфондом» погасили родители певицы и Дмитрий Шепелев

Москва, 1 октября. Наследники певицы Жанны Фриске, которая умерла от глиобластомы в 2015 году, полностью рассчитались с благотворительной организацией «Русфонд», сообщает KP.Ru.

По данным журналистов, благотворительной организации вернули 21 млн рублей долга и 60 тысяч рублей в качестве компенсации госпошлины.

Акция помощи тяжелобольной певице стартовала в январе 2014 года после программы Андрея Малахова «Пусть говорят». Поклонники Фриске по всей стране переводили деньги на ее лечение. Всего на благотворительном счету накопилось 69 267 787 рублей. Из этой суммы более 11 млн было потрачено на лечение певицы: покупку экспериментальной вакцины и оплату банковских счетов. Фриске также пожелала, чтобы девять онкобольных детей, стоящих в очереди «Русфонда», получили помощь. На это было потрачено 32 млн рублей.

После этого остаток суммы в 25 млн рублей был перечислен на личный банковский счет Фриске. Неистраченные средства необходимо было вернуть в «Русфонд».

Пока певица была жива фонд получил отчет по трате более 3 млн рублей. Оставшиеся 21 633 214 рублей были сняты за две недели до смерти Жанны ее матерью Ольгой Владимировной. Чтобы вернуть деньги, представители «Русфонда» обратились в суд, который постановил наследников певицы возвратить долг.

Судебные приставы наложили арест на половину загородного дома в элитном поселке «Лужки-2». Шикарный особняк площадью 400 квадратных метров было оформлен на возлюбленного Фриске телеведущего Дмитрия Шепелева и родителей певицы. После смерти дочери ее родители отказались от своей половину дома в пользу внука Платона — сына Жанны и Дмитрия. По данным журналистов, именно эта половина дома попала под арест судебных приставов.

«Дмитрий всегда говорил, что Жанна хотела жить с ним и с Платоном в этом доме», — рассказал журналистам сотрудник «Русфонда».

По его словам, Шепелев выкупил часть этого дома почти за 8 млн рублей. Полученные деньги приставы вернули фонду.

Также судебные приставы наложили арест на квартиру Фриске в центре Москвы. Элитное жилье могло стоить около 30 млн рублей. Приставы готовили жилье к продаже, однако, по данным сотрудника «Русфонда», в августе наследники певицы погасили долг в 14 млн рублей.

«Если квартира осталась у родителей Жанны, значит они и вернули деньги», — пояснил сотрудник «Русфонда».

Родители певицы отказались давать комментарии. Также журналистам не прояснил ситуацию возлюбленный Фриске Дмитрий Шепелев.