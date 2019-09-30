Небензя рассказал об отговорках Запада для отказа от участия в восстановлении Сирии

Нью-Йорк, 30 сентября. Страны Запада продолжают придумывать новые предлоги для отказа от участия в восстановлении Сирии. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам встречи Совета Безопасности по Сирии.

«Мы обратили внимание в выступлениях некоторых наших партнеров, что они вновь выставляют условия для восстановления Сирии», — отметил он.

Небензя напомнил, что ранее западные партнеры называли условием для начала восстановления создание сирийского конституционного комитета. По его словам, теперь Россия слышит новые предлоги, пишет RT.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии завершилась и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Заявление Лаврова об окончании войны в Сирии прокомментировал директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. По его словам, оно означает, что странам — участницам сирийского конфликта необходимо переключить внимание с военных действий на восстановление мирной жизни в этой страны.

Напомним, война в Сирии продолжалась с 2011 года. Президент страны Башар Асад обратился к российским властям с просьбой об оказании военной помощи в августе 2015 года. О победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) стало известно в конце 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.