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Военные Сирии и РФ одержали победу над главными силами террористов, заявили в МИД

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Военные Сирии и РФ одержали победу над главными силами террористов, заявили в МИД

Нью-Йорк, 30 сентября. Сирийские военные при поддержке России смогли одержать решающую победу над главными силами террористов в Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом», — заявил Вершинин на заседании Совета безопасности ООН. 

По его словам, главные силы террористических группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе запрещены в РФ) уничтожены.

Вершинин также подчеркнул, что «искоренение террористов, включая такой крупный очаг как Идлиб, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей».

Военные Сирии и РФ одержали победу над главными силами террористов, заявили в МИД

В конце сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина и с одобрения Совета Федерации была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов ИГ1. За время операции ВКС РФ совершили свыше десятки тысяч боевых вылетов. При поддержке российских военных Сирийской правительственной армии удалось восстановить контроль над большей частью территории страны; тысячи мирных жителей смогли вернуться в свои дома. 

В декабре 2017 года президент, посетив авиабазу «Хмеймим», заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск. В Сирии действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь. 

В настоящее время сирийская армия продолжает зачистку от боевиков. Сейчас на первый план выходит политическое урегулирование сирийского кризиса. Руководство САР активно занимается восстановлением республики и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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