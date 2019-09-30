Экс-министр оценил последствия перевода перевод русских школ Латвии на латышский язык 

Рига, 30 сентября. Реформа образования в школах национальных меньшинств Латвии нанесет вред школьникам и государству, заявил бывший министр образования и науки Вячеслав Домбровский.

В Латвии с нового учебного года стартовал постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод должен завершиться 1 сентября 2021 года.

Домбровский на своей странице в Facebook выразил мнение, что реформа образования в Латвии «несет вред не только русскоязычным детям, но и всему обществу, Латвийскому государству в целом».

«Реформа не подготовлена: не хватает педагогов, нет методик. А значит, де-юре реформа будет внедрена, а де-факто, во-первых, неизбежно пострадает качество образования, во-вторых, ложь и лицемерие станут с первого класса нормой существования для детей и учителей», — считает он.

При этом он отметил, что учителя в школах нацменьшинств будут преподавать научные предметы на «хромом латышском». Все это может привести, по мнению Домбровского, к тому, что у детей может не оказаться необходимых знаний для сдачи экзаменов и поступления в вуз.

О проблемах реформы ранее заявил член партии «Согласие» Борис Цилевич. По его словам, передавал RT, «на практике дети станут жертвами непродуманного эксперимента». Депутат отметил, что в школах не хватает учителей, педагоги с родным латышским языком не стремятся преподавать в школах нацменьшинств, время. Цилевич уверен, что «реализация реформы неизбежно приведет к потере качества образования и, соответственно, к снижению конкурентоспособности значительной части выпускников».