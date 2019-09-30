Зеленский отказался проводить расследование по просьбе Трампа

Москва, 30 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не выполняет «команд» других государств и не ведет никаких расследований по их запросам.

«Мы с вами независимая страна. То есть никаких команд мы не выполняем. У нас команда одна: служить Украине», — заявил Зеленский.

Журналисты спросили планируют ли украинские власти начать расследование по делу Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Зеленский назвал разговоры на тему расследования «информационной бомбой». Он подчеркнул, что в стране расследуется очень много уголовных дел.

Зеленский также рассказал, что после победы на президентских выборах провел два телефонных разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что американский президент в первом разговоре поздравил его с победой на выборах.

«А второй разговор — вы его видели. Все», — рассказал Зеленский.

Напомним, сотрудник американской разведки посчитал, что во время разговора Трампа и Зеленского американский президент пытался оказать «давление» на своего украинского коллегу.

В среду была опубликована расшифровка разговора двух президентов, в котором Трамп попросил провести расследование касательно обстоятельств увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он расследовал деятельность Burisma Group. В состав директоров этой компании входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, Трамп просил расследовать дело в отношении сына вице-президента США.

Федеральное агентство новостей представило перевод опубликованной Белым домом стенограммы переговоров президентов США и Украины.

После этого демократы начали процедуру импичмента Трампа. Они считают, что он просит вмешаться в американские выборы 2020 года другое иностранное государство через дискредитацию политического противника Джо Байдена. Сам Трамп отрицает все обвинения, сообщает «Газета.ru».

По данным СМИ, в жалобе информатора также упоминалось имя спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Reuters сообщило, что именно поэтому Волкер подал в отставку.