ВСУ трижды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 30 сентября. Вооруженные силы Украины с начала суток трижды обстреляли территорию Луганской Народной республики. Таким образом киевские силовики пытались спровоцировать ВС ЛНР на ответный огонь. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«С начала текущих суток украинские боевики три раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия», — сказал начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Новый режим прекращения огня вступил в силу в Донбасс с 21 июля, однако был нарушен уже в первые сутки.

Как рассказал Осадчий, украинские военные открыли огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров по населенным пунктам Нижнее Лозовое, Красный Яр и Калиново-Борщеватое. Он призвал международных наблюдателей из миссии ОБСЕ зафиксировать все факты нарушения перемирия и принудить военно-политическое руководство Украины к выполнению минских соглашений. Также Осадчий потребовал немедленно прекратить обстрелы населенных пунктов ЛНР.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются с помощью международных площадок, в том числе переговоров в Минске.