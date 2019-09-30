Директор НМИЦ им. Блохина прокомментировал действия нового директора НИИ детской онкологии

Москва, 30 сентября. Заступив на свою должность, новый директор НИИ детской онкологии и гематологии, Светлана Варфоломеева ужесточила дисциплину. Сейчас она проводит обновление работы подразделений, сообщила глава НМИЦ онкологии им. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди.

По его словам, Варфоломеева также указала некоторым сотрудникам на конфликт интересов, возникающий в связи с тем, что они являются учредителями благотворительного фонда.

«В действиях благотворительных фондов нет ничего предосудительного, они помогают в лечении. Но когда сотрудники привлекают средства со стороны, чтобы участвовать в закупке препаратов в определенных моментах, которые направлены на оказание помощи, в этом усматривается некоторая шероховатость», — отметил Стилиди.

Ранее сообщалось, что 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии подготовили заявления об увольнении. Они требуют отстранения нового директора детского НИИ, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, чей ввод которых в эксплуатацию задерживается.

Напомним, что в июне 2019 года сменилось руководство научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии. Его директором стала Светлана Варфоломеева, ранее работавшая в ведущем центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. После ее назначения в учреждении возник конфликт, после которого ряд медицинских работников принял решение уволиться.