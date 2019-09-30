Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Ласицкене стала первой в мире трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

77
0 Оставить комментарий

Ласицкене стала первой в мире трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Доха, 30 сентября. Россиянка Мария Ласицкене победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Российская легкоатлетка с первой попытки взяла высоту 2,04 метра.

Таким образом, она стала первой в мире трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Завоеванная ею медаль стала второй для российских спортсменов на чемпионате мира.

В марте этого года Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в высоту в шотландском городе Глазго. Россиянке покорилась планка 2,01 метра.

А в августе прошлого года Ласицкене заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Тогда ее результатом была высота в 2,00 метра. По словам Ласицкене, она собиралась взять высоту в 2,04 метра, но не смогла. Позднее она заявила журналистам, что «очень серьезно проиграла себе», поскольку ожидала совсем другого результата. Спустя год ей удалось добиться поставленной цели.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров