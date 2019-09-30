Ласицкене стала первой в мире трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Доха, 30 сентября. Россиянка Мария Ласицкене победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Российская легкоатлетка с первой попытки взяла высоту 2,04 метра.

Таким образом, она стала первой в мире трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Завоеванная ею медаль стала второй для российских спортсменов на чемпионате мира.

В марте этого года Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в высоту в шотландском городе Глазго. Россиянке покорилась планка 2,01 метра.

А в августе прошлого года Ласицкене заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Тогда ее результатом была высота в 2,00 метра. По словам Ласицкене, она собиралась взять высоту в 2,04 метра, но не смогла. Позднее она заявила журналистам, что «очень серьезно проиграла себе», поскольку ожидала совсем другого результата. Спустя год ей удалось добиться поставленной цели.