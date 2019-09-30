Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 30 сентября. Боевики за минувшие сутки в нарушение режима прекращения огня обстреляли несколько населенных пунктов сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, 29 раз открывали огонь в нарушение режима прекращения боевых действий.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Биньямин провинции Алеппо; Казал-Фаукани, Махрука, Нахшебба, Сараф, Кермель, Эль-Арейм провинции Латакия; Абу-Дали, Эс-Салихия, Абу-Омар, Хуайн-эль-Кебир, Хан-Шейхун, Хабит, Умм-эр-Рджин, Кара-Джурн, Шарки-Кафер-Дун, Тель-эль-Турки, Ниха провинции Идлиб; Эль-Харука, Мешерфа провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотни сирийских семей вернулись в свои дома в городе Мурек, расположенном в северной части Хамы. Этот город был освобожден сирийской правительственной армией в конце прошлого месяца при поддержке российской авиации во время крупномасштабной военной операции.