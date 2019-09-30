Нарколог оценил поведение Бочкаревой при задержании с наркотиками

Москва, 30 сентября. Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин. По мнению специалиста, актриса в тот момент находилась в алкогольном или наркотическом опьянении.

«Заметно, что актриса напугана, но при этом ведет себя демонстративно — это характерно для артистов с истероидным типом личности», — заявил нарколог в интервью KP.RU.

Казанцев добавил, что определенно сказать, находилась ли Бочкарева «под кокаином» нельзя, «но видно, что находится в состоянии опьянения — наркотического или алкогольного».

При этом он уточнил, что обнаруженная у актрисы доза в 0,69 грамма кокаина для заядлых наркоманов не считается «большой», ее может не хватить на сутки.

Ранее СМИ сообщили подробности задержания Бочкаревой. По некоторым данным, сотрудники полиции остановили белый Cadillac звезды на улице Стромынка в Москве. Правоохранители заметили, что Бочкарева сильно нервничает, после чего поинтересовались у актрисы, имеются ли у нее при себе наркотические вещества. Бочкарева заявила, что у нее нет при себе запрещенных веществ, после чего достала из заднего кармана брюк пакетик с белым порошком, перепрятав его под нижнее белье. Этот момент был зафиксирован видеорегистратором, который установлен в машине ГИБДД.

Согласно результатам экспертизы, у актрисы был изъят сверток, в котором находился кокаин массой 0,69 грамма, сообщала «Газета.ру».

По данным источников, в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. В настоящее время актриса находится под подпиской о невыезде. При этом она опровергает сообщения СМИ об инциденте.