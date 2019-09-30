Национальный форум «Здоровье и безопасность детей» пройдет в 2020 году. ФАН-ТВ

Первое заседание организационного комитета, посвященное предстоящему национальному форуму «Здоровье и безопасность детей», прошло в Совете Федерации 30 сентября.

Философия заседания так и самого грядущего форума посвящена взаимодействию синхронизации и координации всех институтов общества, как государственных, так и общественных, для достижения общей цели ˗ обеспечения здоровья и безопасности детей.

Валентина Матвиенко, открывая заседание и перечислив достигнутые результаты в этой области, сказала следующее:

«Основную цель я вижу также в том, чтобы максимально тесно скоординировать, консолидировать усилия органов власти, экспертов, институтов гражданского общества по развитию эффективной системы охраны жизни и здоровья наших юных сограждан. Именно в такой командной работе, я считаю, кроется ключ к решению обозначенных задач. Также считаю крайне важным привлечь наши регионы. Я абсолютно убеждена в том, что решить все важные национальные задачи, которые обозначены президентом в Майском указе, невозможно. Власти полагают, что крайне важно участие в решении этих масштабных задач, реализации национальных проектов обязательно неправительственных некоммерческих организаций гражданского общества», отметила Валентина Матвиенко.

На заседании со своими замечаниями и предложениями выступали также сопредседатель оргкомитета форума «Здоровье и безопасность детей» Елена Мильская.