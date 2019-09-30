Национальный форум «Здоровье и безопасность детей» пройдет в 2020 году. ФАН-ТВ

Первое заседание организационного комитета, посвященное предстоящему национальному форуму «Здоровье и безопасность детей», прошло в Совете Федерации 30 сентября.
Философия заседания так и самого грядущего форума посвящена взаимодействию синхронизации и координации всех институтов общества, как государственных, так и общественных, для достижения общей цели ˗ обеспечения здоровья и безопасности детей.
Валентина Матвиенко, открывая заседание и перечислив достигнутые результаты в этой области, сказала следующее:
«Основную цель я вижу также в том, чтобы максимально тесно скоординировать, консолидировать усилия органов власти, экспертов, институтов гражданского общества по развитию эффективной системы охраны жизни и здоровья наших юных сограждан. Именно в такой командной работе, я считаю, кроется ключ к решению обозначенных задач. Также считаю крайне важным привлечь наши регионы. Я абсолютно убеждена в том, что решить все важные национальные задачи, которые обозначены президентом в Майском указе, невозможно. Власти полагают, что крайне важно участие в решении этих масштабных задач, реализации национальных проектов обязательно неправительственных некоммерческих организаций гражданского общества», отметила Валентина Матвиенко.
На заседании со своими замечаниями и предложениями выступали также сопредседатель оргкомитета форума «Здоровье и безопасность детей» Елена Мильская.
«Контроль за исполнением всех поручений, которые будут даны, контроль и ответственность конкретных людей, которым это поручается. Не безответственное отношение. У нас этого очень не хватает. Получается, что когда хорошая идея поручается кому-то, а потом не реализовывается, и с некого спросить. Нужно правильно относиться к деньгам, правильно относиться к реализации. И соответственно, если люди относятся безответственно, их нужно просто за это спрашивать. Если люди не справляются, они не должны присутствовать просто. Врач не может сделать какую-то операцию, и сказать: «Ну вот как-то так». У нас любое действие должно быть осознанным, чтобы люди чувствовали на себе это бремя, чтобы они понимали, что за них спросят за это», ˗ сказала Елена Мильская.