«Сочи» выиграл у «Ахмата» в матче молодежного первенства России

Сочи, 30 сентября. Победой «Сочи» завершился матч с футбольным клубом из Грозного «Ахматом» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счетом 2:0.

Счет был открыт на 12-й минуте Андреем Мостовым, а финальный гол забил Кристиан Нобоа на 73-й минуте.

Сейчас в активе «Сочи» 12 баллов; клуб занимает десятую строчку в рейтинге чемпионата России. У «Ахмата» 9 баллов, он находится на 15-м месте.

Следующий матч «Сочи» проведет с самарскими «Крыльями Советов» 5 октября. В тот же день «Ахмат» сыграет на выезде с «Уфой».

Напомним, что ранее сообщалось об интересе, который «Сочи», «Урал» и «Ахмат» проявили к освободившемуся футболисту Павлу Мамаеву.