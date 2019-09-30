Москва, 30 сентября. В Мосгорсуде заявили, что дело актера Павла Устинова породило «откровенную травлю» председательствующего судьи.

В понедельник Мосгорсуд смягчил приговор Устинову, переквалифицировав статью инкриминируемого ему преступления с тяжкой на среднюю.

«Рассмотрение данного уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в СМИ и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи (Тверского суда)», — заявили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Актера задержали 3 августа во время беспорядков после несанкционированного митинга в Москве. Он оказал сопротивление росгвардейцам, в результате чего один из них получил травму. После в отношении Устинова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти). Актер свою вину не признал. 26 сентября прокуратура попросила суд смягчить приговор Устинову. Рассмотрение апелляции прошло 30 сентября.

В итоге суд смягчил приговор. Устинов приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. К уголовному делу Устинова также было приобщено административное дело, возбужденное в отношении мужчины за то, что он игнорировал разъяснения полицейских и скандировал лозунги.

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, что случайностей в выходе на улицу молодежи в августе и сентябре не было. Каждый эпизод столкновения с полицией, каждый несанкционированный митинг, каждый пикет — все это звенья одной цепочки тщательно подготовленной операции. Из расследования ФАН становится ясно, что российская оппозиция преимущественно получает финансирование со стороны американских фондов и организаций.

Отметим, что причастность западных сил к организации протестов в Москве — уже давно не секрет. Так, например, незадолго до проведения несогласованной акции 3 августа посольство США опубликовало на своем аккаунте в соцсетях информацию о движении колонны демонстрантов. А во время митинга 10 августа полиция задержала на проспекте Сахарова юриста из США. Оказавшись в автозаке, она сразу же начала консультировать задержанных на акции.