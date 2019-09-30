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Экс-советник Трампа считает, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия

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Экс-советник Трампа считает, что Северная Корея не откажется от ядерного оружияВашингтон, 30 сентября. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия. Об этом Болтон заявил в ходе конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

По мнению Болтона, в нынешних условиях лидер КНДР не откажется от ядерного оружия, однако может «пойти на некоторые уступки» в этом вопросе.

«В нынешних условиях он добровольно никогда не откажется от ядерного оружия», — считает Болтон.

Он также добавил, что к настоящему моменту власти КНДР так и не приняли стратегического решения об отказе от ядерного оружия. При этом экс-советник Трампа выразил уверенность, что Ким Чен Ын сделает все, чтобы сохранить ядерный арсенал КНДР.

Напомним, в июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США — КНДР, в котором принял участие глава Белого дома Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам встречи главы государств подписали документ, который обязывает Вашингтон предоставить КНДР гарантии безопасности в обмен на прекращение ядерной программы.

В июне 2019 года президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против КНДР. По словам Трампа, ограничения остаются в силе из-за угрозы национальной безопасности США, которая исходит со стороны КНДР. Глава Белого дома также добавил, что США не намерены отменять санкции в отношении КНДР, пока не будет достигнуто соглашение о ядерном разоружении с Сеулом.

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Источник: РИА Новости
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