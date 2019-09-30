«Яндекс. Драйв» запустил аренду электромобилей Nissan в Москве

Москва, 30 сентября. Каршеринговый сервис «Яндекс. Драйв» запустил аренду электромобилей в Москве, говорится в сообщении компании Nissan.

В автопарке «Яндекс. Драйва» появились 30 электромобилей Nissan Leaf. Электрокар можно взять в аренду на 30 минут, час и полтора часа, чтобы его не пришлось заряжать. При этом заряжать электрокары будут специалисты самого сервиса.

«Для Nissan проект особенно важен — электромобили являются ключевым звеном стратегии Nissan Intelligent Mobility, ориентированной на развитие автомобильного будущего», — заявили в японской корпорации.

Перемещаться на таком автомобиле можно как по территории Москвы, так и за ее пределами, однако машину необходимо вернуть внутри Садового кольца.

Взять электрокар в аренду смогут граждане не моложе 26 лет со водительским стажем от шести лет. Кроме того, сервис учитывает дополнительные факторы при выдаче авто в прокат. Например, наличие у водителя штрафов или нарушений.