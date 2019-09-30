Бабич назначен первым заместителем главы Минэкономразвития РФ

Москва, 30 сентября. Михаил Бабич назначен на должность первого заместителя главы министерства экономического развития РФ, сообщил пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов.

Ранее в понедельник министр экономического развития РФ Максим Орешкин опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого зама.

«Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития», — сказал Осипов в беседе с РИА Новости.

Михаил Бабич с июня занимает должность заместителя министра экономического развития РФ. Является кандидатом экономических наук.

До назначения замминистра был послом РФ в Белоруссии и специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений.