Москва, 30 сентября. Санкции, введенные правительством США в отношении двух россиян, не останутся без ответа. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел России.

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал действия американской администрации, призвав прекратить «бестолковые игры в санкции».

«Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа. <...> Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла», — заявили в российском дипведомстве.

МИД РФ также выразил свое недоумение относительно «новой порции антироссийских санкций». По мнению российского внешнеполитического ведомства, расширение подобных санкционных списков является отражением внутриполитического кризиса, охватившего США, а российская тематика сознательно используется американскими политиками для достижения собственных конъюнктурных целей.

«Но тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичным заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряженность на международной арене», — подчеркнули в МИД РФ.

Власти США объяснили расширение санкционного списка якобы имевшим место вмешательством в промежуточные выборы в США в 2018 году. Американское министерство финансов утверждает, что люди и организации, которых коснулись санкции, были связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Стоит отметить, что проведенное в самих же США «расследование» относительно «российского вмешательства» закончилось полным провалом. Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет пытался доказать, что Россия «вмешивалась» в выборы 2016 года, однако масштабное расследование, стоившее американским налогоплательщикам 30 миллионов долларов, завершилось ничем. В результате пособники Роберта Мюллера, в том числе его главный покровитель — генпрокурор США Уильям Барр — попали в расставленный ими же капкан.

Адвокаты российской компании «Конкорд», которую Мюллер обвинял во «вмешательстве», сумели доказать, что спецпрокурор и его подручные не стеснялись фабриковать доказательства, чтобы хоть как-то усилить свою позицию обвинения. Однако сейчас все «аргументы» обвинения полностью исчерпаны, и в суде прокурорам предъявить нечего.