Российские туристы пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды

Анталья, 30 сентября. Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из турецкого отеля. Однако сотрудники гостиницы пресекли попытку.

Как пишет Haberturk, российские туристы проживали в одном из отелей города. Когда они выезжали из гостиницы, персонал попросил показать содержимое чемодана. Выяснилось, что в багаже были блюда из меню завтрака и разложенные по пакетам фрукты и напитки.

Продукты у туристов изъяли, и россияне покинули отель без «еды на вынос».

Персонал отеля объяснил, что у них запрещено выносить еду из ресторана. Это правило четко прописано в договоре, который туристы подписали при покупке тура.

«Мы работаем по системе «все включено». Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?» — возмутился представитель отеля.

Ранее «Газета.ру» сообщала о необычной услуге, которую предложили постояльцам одного из отелей турецкой Аланьи: туристы имеют возможность провести время в «комнате снятия стресса». Здесь им разрешается бить посуду, ломать компьютер, телевизор и другие предметы.

Перед тем, как приступить к погрому, туристы надевают специальную одежду.

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков сообщил ранее журналистам, что самыми распространенными причинами случаев с трагическим исходом среди россиян на турецких курортах становятся невнимательность на улицах городов и злоупотребление спиртным на жаре. Он указал на то, как необходимо информационно готовить российских путешественников перед поездками в Турцию, в том числе надо помнить о неаккуратности и невнимательности турецких водителей на дорогах.