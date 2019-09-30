Евросоюз перепутал Венесуэлу с Боливией при оформлении санкций

Брюссель, 30 сентября. Чиновники Совета ЕС допустили ошибку при оформлении санкций, перепутав Венесуэлу с Боливией.

Чиновники Европейского союза обнаружили ошибку в одном из своих указов, который вводит санкции против официальных представителей властей Венесуэлы. В документе вместо вице-президента Венесуэлы указан вице-президент «Боливийской Республики Венесуэлы».

Евросоюз ввел санкции против Венесуэлы в ноябре 2017 года Летом 2018 года европейские чиновники дополнили санкционный список, добавив в него несколько венесуэльских политиков, среди которых оказалась вице-президент Делси Родригес Гомес.

При этом во французской версии санкционного списка Гомес была обозначена как «вице-президент Боливийской республики Венесуэла». Недавно европейские чиновники обнаружили свою ошибку. После этого на рассмотрение Совета ЕС был внесен проект решения с исправлениями.

«Страница 14, вторая колонка, учетные данные. Вместо: «вице-президент Боливийской Республики Венесуэла» следует читать «Боливарианской», — говорится в документе.

Ранее в сентябре ЕС внес в санкционный список фамилии семерых представителей сил безопасности и разведки Венесуэлы. Таким образом, общее число лиц, подпадающих под санкции ЕС по Венесуэле, составило 25 человек.

27 сентября Евросоюз в очередной раз расширил санкицонный список против Венесуэлы, добавив в него фамилии семерых представителей венесуэльских сил безопасности и разведки. К настоящему моменту ЕС ввел санкции против 25 граждан Венесуэлы.