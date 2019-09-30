Дочь Захарова завершит работу над спектаклем «Капкан»

Москва, 30 сентября. Дочь Марка Захарова завершит работу над спектаклем «Капкан» по мотивам произведений Владимира Сорокина, которую не успел закончить режиссер. Об этом рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

По его словам, постановка, над которой работал Захаров, готова на 80%. Варшавер на заседании Директорской ложи театров Москвы в понедельник пообещал, что спектакль будет доделан.

«Мы придумали следующее: поручим доделать спектакль его дочери Александре Марковне, она знает, как он работал», — добавил он.

Варшавер уточнил, что премьерные показы пройдут, как и было запланировано, 2 и 3 декабря этого года.

О смерти Захарова стало известно в субботу, 28 сентября. Режиссер скончался на 86-м году жизни в московской больнице. Захаров не дожил пару недель до своего дня рождения: 86 лет ему должно было исполниться 13 октября. По информации Федерального агентства новостей, народный артист СССР умер из-за воспаления легких.

Соболезнования близким Захарова выразили многие коллеги режиссера, обратился к семье и президент РФ Владимир Путин.

Варшавер ранее сообщил, что прощание с Захаровым пройдет 1 октября, оно начнется в 10.00 по московскому времени на основной сцене театра «Ленком». Затем в 14.00 процессия отправится на Новодевичье кладбище. Режиссера похоронят рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Стало известно, что сотрудники театра «Ленком» планируют обратиться в столичную мэрию с просьбой присвоить учреждению имя народного артиста СССР.