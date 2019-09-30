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Посол Австралии рассказал, когда пройдет трехсторонняя встреча по MH17

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Посол Австралии рассказал, когда пройдет трехсторонняя встреча по MH17

Москва, 30 сентября. Трехсторонняя встреча России, Австралии и Нидерландов по делу о катастрофе сбитого в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17, вероятно, может пройти до конца года. Об этом рассказал австралийский посол в РФ Грэм Михан.

«Окончательной даты еще нет, но не исключено, что встреча состоится до конца года, мы надеемся», — сказал дипломат.

Катастрофа Boeing-777 (рейс MH17) произошла в Донецкой области 17 июля 2014 года, передает «Ридус». Лайнер следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная группа следователей установила, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Посол Австралии рассказал, когда пройдет трехсторонняя встреча по MH17

Как отметил МИД РФ, произошедшая пять лет назад авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. Спустя несколько часов после трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе. При этом доказательная база Совместной следственной группы (ССГ), которая работает под руководством Нидерландов, основывалась на весьма сомнительных источниках информации, в том числе данных из социальных сетей.

Москву за пять лет так и не допустили к участию в расследовании, из-за чего, как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не может считать объективными результаты такого следствия.

Посол Австралии рассказал, когда пройдет трехсторонняя встреча по MH17

ССГ проигнорировала представленные Москвой данные, согласно которым ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась. Соответствующую информацию представило в сентябре прошлого года Минобороны России. Ведомство обнародовало документы с грифом «совершенно секретно».

Как пишет Infox.ru, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал расследование излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.

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Источник: РИА Новости
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