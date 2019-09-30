Посол Австралии рассказал, когда пройдет трехсторонняя встреча по MH17

Москва, 30 сентября. Трехсторонняя встреча России, Австралии и Нидерландов по делу о катастрофе сбитого в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17, вероятно, может пройти до конца года. Об этом рассказал австралийский посол в РФ Грэм Михан.

«Окончательной даты еще нет, но не исключено, что встреча состоится до конца года, мы надеемся», — сказал дипломат.

Катастрофа Boeing-777 (рейс MH17) произошла в Донецкой области 17 июля 2014 года, передает «Ридус». Лайнер следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная группа следователей установила, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Как отметил МИД РФ, произошедшая пять лет назад авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. Спустя несколько часов после трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе. При этом доказательная база Совместной следственной группы (ССГ), которая работает под руководством Нидерландов, основывалась на весьма сомнительных источниках информации, в том числе данных из социальных сетей.

Москву за пять лет так и не допустили к участию в расследовании, из-за чего, как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не может считать объективными результаты такого следствия.

ССГ проигнорировала представленные Москвой данные, согласно которым ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась. Соответствующую информацию представило в сентябре прошлого года Минобороны России. Ведомство обнародовало документы с грифом «совершенно секретно».

Как пишет Infox.ru, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал расследование излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.