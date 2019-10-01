Сирия, 1 октября. ВВС Израиля подозревают в проведении авианалета в Дейр-эз-Зоре. Члены семей боевиков ИГ1 активизировали террористическую деятельность в лагере «Аль-Хол». ВКС РФ осуществили разведывательные вылеты в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили разведывательные вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям исламистов на северо-западе Хамы; обследовали территории к северо-западу от Дейр-эз-Зора; открыли погранпереход «Аль-Каим» на границе с Ираком.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на юге Идлиба.

«Ансар Ат-Таухид»: обстреляла подконтрольные САА территории на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: терроризирует мирных жителей в занимаемых курдами районах Дейр-эз-Зора.

Курды: столкнулись с преступной деятельностью членов семей террористов ИГ в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Израиля: подозреваются в проведении воздушной атаки на союзников САА в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: направили еще один конвой в Идлиб; заявили о задержании двух членов РПК у границы с Сирией; провели вылеты на северо-западе САР.

Провинция Алеппо

Боевики вооруженной оппозиции, под контролем которых находится территория кантона Африн, продолжили нарушать права курдского населения. Согласно данным информагентства Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), исламисты протурецких бандгрупп вымогали у жителей денежные средства. Как правило, налетам подвергаются автомобилисты, которых радикалы останавливают на своих блокпостах. Так, водитель одного из автобусов, въезжающих в Африн, был остановлен на КПП. Его избивали до тех пор, пока он не согласился заплатить требуемую денежную сумму. Кроме того, еще один сириец был ограблен поблизости от населенного пункта Раджу.

Разведывательные полеты вблизи границы САР провели турецкие самолеты. По информации военного источника в сети Twitter (rien4djri), ВВС Турции осуществляли мониторинг обстановки на границах кантона Африн.

Поступали данные о том, что на юге Турции были задержаны два члена Рабочей партии Курдистана (РПК), которые прибыли из Сирии и готовились к вылазке на позиции турецких подразделений. До сих пор неизвестно, в какой части Турецкой Республики удалось арестовать радикалов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжили вести обыски на территориях провинции, отделенных от зон контроля курдов Евфратом. Как передавал военный источник в сети Twitter (deirezzor24), правительственные подразделения обследовали окрестности города Айяш к северо-западу от Дейр-эз-Зора, в результате чего были задержаны несколько подозреваемых в сотрудничестве с ИГ лиц.

Поступали сообщения о боевых вылетах неопознанных военных самолетов юго-восточнее Меядина. Twitter-канал (AleppoAMC) заявлял о том, что под ударом неизвестной авиации оказались позиции союзников сил САР недалеко от населенного пункта Сабихан. До сих пор не было опубликовано никаких сведений о последствиях авианалета. Местные активисты полагают, что ответственность за проведение атаки лежит на ВВС Израиля. Тем не менее Тель-Авив пока не заявлял о своей причастности к инциденту.

На востоке провинции в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) вновь активизировались террористы «Исламского государства», которые уже не считают необходимым скрываться. По информации новостного портала 24.ае, боевики группировки требовали выплаты закята (налог на имущество) с сирийских граждан, рассылая сообщения с угрозами на их мобильные телефоны. Также стало известно, что радикалы ведут преследование тех боевиков, которые пошли на примирение с курдами. Списки с именами «отступников» джихадисты прикрепили к дверям мечетей.

В минувшие сутки состоялось официальное открытие погранперехода «Аль-Каим», располагающегося на границе с Ираком. Об этом сообщал новостной портал Step News Agency.

Провинция Даръа

В провинции вновь было совершено покушение на одного из боевиков, согласившихся на мирное урегулирование конфликта с правительственными войсками во время операции по зачистке территории Даръа. Новостной портал Aleppo Media Center сообщает о том, что бывший радикал получил ранения в результате детонации бомбы, заложенной на обочине шоссе у поселения Сахм Аль-Джулан. Предполагается, что организаторами взрыва являются исламисты антиправительственных формирований, осуществляющие подпольные вылазки в Даръа в координации с силами западной коалиции США.

Во второй половине дня в регион была доставлена гумпомощь от Сирийского арабского Красного Полумесяца, которую получили жители 11 населенных пунктов, передавало информационное агентство SANA News.

Провинция Идлиб

На окраинах «Большого Идлиба» в течение всего дня фиксировались вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. Военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) передавал, что под ударом оказались военные объекты джихадистов неподалеку от населенных пунктов Карса, Маарет-Хурма, Маарет-Сина, Трамла, Аринба и Барбу. Российские ВКС тем временем провели разведывательные вылеты в оккупированных районах провинции с целью выявления военных объектов и укрытий террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» и выступающих в его составе формирований.

Стало известно о переброске в САР еще одного турецкого военного конвоя. Согласно сведениям интернет-портала Masar Press Agency, колонна прибыла со стороны провинции Хатай и последовала в направлении наблюдательных постов, размещенных у населенных пунктов Аль-Эйс и Маар-Хаттат.

Информагентство SANA News заявляло о том, что боевики «Джебхат Ан-Нусры»1 начали уничтожать дороги, ведущие к гумкоридору «Абу-Духур», при помощи бульдозеров, стремясь таким образом пресечь бегство гражданских лиц на освобожденные САА территории. Также отмечалось, что джихадисты установили на шоссе заграждения и валуны.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции, отряды которых базируются в долине Аль-Габ в северной части региона, продолжили провоцировать столкновения с правительственными войсками на линии разграничения сил. Как передавал новостной портал Sputnik, атаку начали исламисты группировки «Ансар Ат-Таухид», которые обстреляли мирные районы населенного пункта Ар-Расиф. Известно, что под огнем боевиков пострадало имущество местных жителей.

В качестве ответных действий части Сирийской арабской армии (САА) ударили по опорным пунктам формирования на северо-западе Хамы, в результате чего радикалы лишились ряда транспортных средств, используемых для перевозки вооружения.

Провинция Хасака

Накануне поступала информация о бедственном положении беженцев, которые содержатся в контролируемом «демократической армией» лагере «Аль-Хол» в южной части региона. Военный источник в сети Twitter (Mahmodshikhibra) передает, что в пункте временного размещения были обнаружены тела двух женщин и ребенка, которые, как предполагается, были убиты женами боевиков «Исламского государства». Более того, во второй половине дня стало известно о том, что члены семей джихадистов взяли в плен нескольких врачей, работавших в лагере. В попытке пресечь произвол родственников ИГ курды ввели запрет на любое передвижение по лагерю, а позднее открыли стрельбу.

Вновь прошли антикурдские демонстрации в городе Камышлы на севере Хасаки. Информагентство Al Watan передавало, что жители организовали митинг, призвав «демократические силы» прекратить незаконные аресты и грабежи населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.