Массовая свадьба в Дагестане попала в Книгу рекордов Гиннесса

Дербент, 30 сентября. Большая дагестанская свадьба, которая состоялась в городе Дербент, побила два мировых рекорда.

Церемония бракосочетания вошла в Книгу рекордов Гиннесса, став самой многонациональной свадьбой. Кроме того, она признана свадебной церемонией с самым большим количеством гостей. Оба достижения были занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

В церемонии бракосочетания приняли участие 36 пар, в которых были представлены 16 основных дагестанских национальностей. В торжественном мероприятии принимали участие более десяти тысяч гостей. Самой молодой парой стали девятнадцатилетние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова. Кроме того, на свадьбе была супружеская пара, которая отпраздновала 60 лет совместной жизни. Организатором мероприятия стал глава администрации Дербента Хизри Абакаров.

«Это новый этап в развитии города. За это надо поблагодарить главу Дагестана Владимира Васильева и члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Сулеймана Керимова», — сказал Абакаров.

Ранее стало известно, что внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Беатрис выходит замуж за итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Очередная королевская свадьба состоится в 2020 году. По данным пресс-службы Букингемского дворца, Беатрис и Моцци помолвились летом 2019 года, когда пара отдыхала в Италии. Стоит отметить, что слухи о свадьбе Беатрис и Моцци появились еще в начале 2019 года.