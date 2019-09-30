В онкоцентре Блохина подозревают внешние силы в разжигании конфликта врачей и руководства

Москва, 30 сентября. Внешние силы могут быть причастны к разжиганию конфликта между врачами и руководством онкоцентра имени Блохина, заявил директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, член-корреспондент РАН Иван Стилиди, передает корреспондент Федерального агентства новостей с экстренного брифинга.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором сотрудники НИИ детской онкологии и гематологи (НИИ ДОиГ) и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина заявили, что руководство «терроризирует» коллектив, несправедливо начисляет зарплаты, а здание центра находится в ужасном состоянии. Присутствующие на записи медики потребовали отставки руководства и пригрозили увольнением.

Врачи объясняют напряженную обстановку в медцентре появлением Светланы Варфоломеевой, которая в начале лета возглавила НИИ детской онкологии и гематологии. По их словам, она привела с собой «своих» людей и оказывала давление на старый медперсонал, предлагая им уволиться.

«Никому не было предложено увольняться. Более того, в связи с переездом отделения в новое здание и добавлением коечного фонда нам, наоборот, понадобятся дополнительные кадры. Я полагаю, что за всем этим стоит некая группа вне онкологического центра, которая пытается дирижировать действиями наших коллег. А коллеги наши ведомыми оказались в этом плане, и их действия заслуживают порицания», — сказал Стилиди на брифинге.

Называть имена людей, которых он подозревает к разжиганию конфликта, Стилиди не стал. При этом он указал, что участники видеоролика не обратились к нему лично за помощью, а «сразу поставили подписи под письмом и отправили его президенту РФ».

«Потому что «не дай бог я узнаю, вмешаюсь и урегулирую конфликт». Цель не урегулирование конфликта, а развал и деструкция, — подчеркнул Стилиди. — Несмотря на любые их действия, дети не будут оставлены без грамотной медицинской помощи».

Он не исключил, что у некоторых медиков были личные амбиции. По словам профессора, были проведены мероприятия по повышению производственной дисциплины.

«Кроме того, имели место факты, когда сотрудники отделения привлекают со стороны деньги для закупок лекарств, проведения лечебных действий, в этом усматривается некоторая шероховатость», — добавил директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Ранее Федеральному агентству новостей в пресс-службе онкоцентра заявили, что пока никто из врачей, оказывающих медицинскую помощь детям, заявление на увольнение не подал.