Грузинские регбисты раскритиковали организаторов ЧМ из-за песни Меладзе

Токио, 30 сентября. Сборная Грузии по регби выразила протест в связи с действиями организаторов турнира, которые включали песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня?» каждый раз, когда грузинская команда набирала очки.

Как сообщает Popsport, чемпионат мира по регби проходил в Японии, в городе Кумагая. После победы грузинской команды со счетом 33:7 против Уругвая на послематчевой пресс-конференции капитан Джаба Брегвадзе и главный тренер Милтон Хейг раскритиковали действия организаторов игры.

Причиной недовольства стала песня заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня?». По мнению Брегвадзе, японцы выбрали данную композицию, считая Меладзе грузинским исполнителем, при этом не обратили внимание, на каком языке тот поет.

Брегвадзе обратился к организатором с требованием, «уделить больше внимания» и не повторять таких ошибок.

«Музыка, использованная в игре, была русская. В этой связи я хотел бы четко заявить, что Россия — это не Грузия, а Грузия — не Россия. У нас разные языки, разные культуры и все остальное. Так что было бы здорово, если бы мировое регби уделяло больше внимания!» — добавил Хейг.

Как сообщает «Газета.ру», пресс-секретарь Международного совета регби попросил прощения за случившийся инцидент. По его словам, инцидент обсуждался с организаторами, которые пообещали, что такого никогда не повторится.

Напомним, в июне 2019 года отношения между Москвой и Тбилиси обострились из-за антироссийских выступлений в столице Грузии, которые были спровоцированы грузинской оппозицией. Поводом для провокации послужил инцидент, произошедший в парламенте Грузии.

Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в «провокациях», заявив, что Москва якобы заинтересована в расколе грузинского общества. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения с Грузией.