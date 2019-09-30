Штрафы для уклонистов от армии в РФ могут увеличиться в 6 раз

Москва, 30 сентября. Штрафы для россиян, которые пытаются уклониться от службы в армии, могут возрасти в шесть раз, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос об увеличении размера штрафа для уклонистов. Штрафы будут касаться, например, тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы.

«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно — в шесть раз», — сказал глава Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ в эфире телеканала «Россия-24».

Бурдинский также сообщил о снижении числа уклонистов в России. По его словам, в 2014 году от военкомата бегали шесть тысяч человек, сейчас — до 1,6 призывников. В основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем служить, уточнил генерал-лейтенант.

Напомним, в настоящее время минимальный штраф для уклонистов составляет 500 рублей.