Сирия, 1 октября. Выбравшийся из плена ССА** мальчик рассказал, что боевики избивали их с братом и угрожали пытками в Африне. Около 140 семей покинули лагерь «Аль-Хол» в Хасаке благодаря помощи шейхов племен и родственников. Вертолеты ВВС САР ударили по террористам в горах Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по расположениям вооруженных группировок на юго-западе провинции Идлиб.

Сирийская свободная армия (ССА): избивала детей и угрожала им пытками в своей тюрьме в кантоне Африн; вместе с турецкими военными подожгли лесную зону к северо-западу от Алеппо.

Курды: выпустили порядка 140 семей из лагеря беженцев «Аль-Хол» в Хасаке, за которых просили шейхи местных племен и влиятельные родственники.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ударам вертолетов ВВС САР на северо-востоке Латакии.

Провинция Латакия

По информации UFUQ Media Center, пять вертолетов ВВС Сирии сбросили боеголовки на укрытия боевиков-исламистов в горах на окраине населенного пункта Кабана, расположенного в северо-восточной части Латакии. Сведения о причиненном джихадистам уроне в настоящий момент устанавливаются. В этом районе размещаются бандгруппы «Исламской партии Туркестана», «Джебхат Фатх аш-Шам» (обе организации запрещены в России) и других наиболее радикальных террористических формирований, которые постоянно нарушают перемирие на окраинах зоны «Большого Идлиба». Кроме того, из это местности неоднократно велись обстрелы в направлении базы ВКС РФ «Хмеймим».

Провинция Алеппо

Несовершеннолетний подросток по имени Хамза Мохаммед Али из поселка Шарран в кантоне Африн, который ранее находился в плену и подвергся издевательствам протурецких боевиков, заставлявших его вместе с младшим братом чистить туалеты, рассказал о новых подробностях их содержания в тюрьме Сирийской свободной армии (ССА), передает портал SOHR. Мальчик признался, что радикалы избивали их, связывая ноги ремнем от пулемета, а также угрожали применить более жестокие пытки, в том числе электрический стул.

Hawar News Agency сообщает со ссылкой на местных источников, что турецкие военнослужащие подожгли лесную зону вокруг населенного пункта Кахре, расположенного в районе Мабата на территории Африна к северо-западу от Алеппо. Также в сети появились фото, сделанные в этом регионе. На них видны десятки деревьев в огне. Таким образом, отмечают источники ANHA, турки продолжают систематические нападения не только на жителей и инфраструктуру кантона, но и на его природу.

Провинция Идлиб

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по расположениям вооруженных группировок на юго-западе провинции Идлиб — в предместьях поселений Ракая и Кафр-Саджна, передает Twitter-канал (@ufuk_sy). Данных о потерях в рядах террористов оппозиционный ресурс не приводит. Стоит отметить, что на этом участке фронта регулярно отмечаются нарушения режима тишины боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Их провокационные удары также нередко приходятся и по мирным кварталам. Из-за этого правительственные силы САР вынуждены реагировать посредством ответных обстрелов.

Провинция Хасака

Группа из порядка 140 семей покинула лагерь «Аль-Хол» в провинции Хасака. Согласно данным местного источника в соцсети Twitter (@Mahmodshikhibra). Беженцы отправились в свои дома в Манбидже, Ат-Табке и ряде других городов. Сообщается, что беспрепятственно покинуть лагерь им удалось только при помощи шейхов их племен или с помощью родственников. Напомним, данный пункт временного размещения находится под контролем курдских радикалов из состава Сирийских демократических сил (SDF)****, которые всегда требуют плату за возможности уйти из «Аль-Хола». Между тем гуманитарная ситуация в лагере, где до сих пор остаются около 70 тысяч людей, продолжает стремительно ухудшаться.

1 Организация запрещена на территории РФ.