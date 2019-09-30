Восхищенные подписчики сравнили помолодевшую Андрееву с богиней

Москва, 30 сентября. Известная телеведущая Екатерина Андреева удивила подписчиков тем, как молодо ей удается выглядеть в свои 57 лет. Фанаты пришли в восторг от новых фотографий из Швейцарии.

Андреева регулярно радует подписчиков снимками из путешествий и советами о питании, занятиях спортом и достижении гармонии с собой. Опубликованная ею на днях серия фотографий со швейцарского курорта вызвала наибольший ажиотаж.

Фанаты обратили внимание не только на великолепный пейзаж, но и на внешность телезвезды, которая в ноябре будет отмечать 58-летие. Многих озадачило, как Андреевой удается сохранять не только внутреннюю, но и внешнюю красоту. Телеведущую даже сравнили с богиней.

«Божественная красота! И та, что в бассейне, и вокруг нее!» — оценила t_shemchuk.

«Катя, вам бы в кино сняться в роли королевы, богини с Олимпа, это лучшее фото из всех увиденных мною за последние месяцы во всех профилях звезд», — выразила свое восхищение mila_dushechka.

Примечательно, что среди комментариев не оказалось слов о «пластике и фотошопе», которые, как правило, периодически появляются как реакция на публикации знаменитостей.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали за неумелый фотошоп бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Алену Водонаеву. Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена в коротком серебристом платье. Подписчики заметили, что у Водонаевой из-за неудачной обработки снимка появилась «третья нога».