Директор «Ленкома» заявил о планах присвоить театру имя Марка Захарова

Москва, 30 сентября. Сотрудники театра «Ленком» планируют обратиться в столичную мэрию с просьбой присвоить учреждению имя народного артиста СССР Марка Захарова. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По его словам, по истечению 40 дней с момента кончины Марка Захарова коллектив театра обратится к властям Москвы с соответствующей просьбой.

«Я уже проговорил этот вопрос, мы будем просить власти города обязательно, чтобы театр стал носить его имя. Он создатель театра, это даже не обсуждается», — сказал Варшавер.

Напомним, руководитель театра «Ленком», выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября. Захаров стал главным режиссером Театра имени Ленинского комсомола в 1973 году.

В «Ленкоме» Захаров поставил более 40 успешных спектаклей, среди которых «Тиль», «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт» и многие другие.

Всесоюзную известность Захаров получил благодаря кинематографу. Пари этом многие ленты Захарова вошли в золотой фонд отечественного кино. Он являлся режиссером фильмов «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви» и «Убить дракона».

Захаров трижды был лауреатом Государственной премии России, а также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».