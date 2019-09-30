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Появилось видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома «Плесецк»

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Появилось видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома «Плесецк»

Москва, 30 сентября. Видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с космодрома «Плесецк» появилась на официальной странице министерства обороны России в Twitter.

В ролике показан момент выхода ракеты из шахты с нескольких ракурсов. Видеозапись длится чуть больше минуты.

Как уточнили в российском военном ведомстве, эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на Камчатке. По информации российского министерства обороны, целью запуска ракеты было подтверждение летно-технических характеристик этого ракетного комплекса.

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