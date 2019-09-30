Появилось видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома «Плесецк»

Москва, 30 сентября. Видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с космодрома «Плесецк» появилась на официальной странице министерства обороны России в Twitter.
В ролике показан момент выхода ракеты из шахты с нескольких ракурсов. Видеозапись длится чуть больше минуты.
Как уточнили в российском военном ведомстве, эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на Камчатке. По информации российского министерства обороны, целью запуска ракеты было подтверждение летно-технических характеристик этого ракетного комплекса.
#Видео На космодроме #Плесецк сегодня состоялся учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты #ТопольМ шахтного базирования https://t.co/FoMEHGcjTz #РВСН #ПускиРакет #МБР #Испытания #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/s6owT9WunK— Минобороны России (@mod_russia) 30 сентября 2019 г.