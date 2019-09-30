Донбасс сегодня: ВСУ сожгли собственный комплекс РЭБ, в ДНР сбит ударный «Фантом»

Донбасс, 30 сентября. ВСУ ударили по ДНР и ЛНР, есть потери среди гражданских. «Защитники» Украины сожгли дорогостоящий комплекс РЭБ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки военные ДНР зафиксировали более двух десятков нарушений режима прекращения огня со стороны украинских войск. Под обстрелами оказались 10 населенных пунктов. Так, в Горловке повреждена электроподстанция, а поселок Гольмовский остался без электричества. В поселке Зайцево (близ Горловки) осколочное ранение получил мужчина 1965 года рождения.

В то же время ВСУ обстреляли Луганскую Народную Республику около пяти раз. Огонь из минометов калибра 82 и 120 мм велся по четырем населенным пунктам.

ВСУ потеряли комплекс РЭБ «Буковель-АД»

Разведками ДНР и ЛНР неоднократно сообщалось о применении украинскими войсками средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления сигналов беспилотников ОБСЕ. Данное направление является приоритетным в планировании операций командованием Объединенных сил (ООС), деятельности подразделений РЭБ в зоне конфликта уделяется особое внимание. В то же время уровень подготовки расчетов РЭБ в украинской армии оставляет желать лучшего, ведь низкая квалификация военных приводит к постоянным потерям дорогостоящей техники.

Так, начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что не так давно одним комплексом РЭБ в украинской армии стало меньше. В результате неправильной эксплуатации в зоне ответственности 72-й механизированной бригады ВСУ сгорел комплекс «Буковель-АД». Радиоэлектронная аппаратура располагалась в кузове автомобиля Mitsubishi L200. Пожар случился из-за замыкания и последующего возгорания передатчика помех. Открытое пламя за считанные минуты уничтожило станцию вместе с автомобилем. Командование бригады пыталось представить происшествие как случившееся в результате обстрела армии ЛНР. Однако на место пожара приехала комиссия штаба ООС, которая и установила истинную причину потери оборудования.

Офицер ВСУ ушел в самоволку, спасаясь от командира

Опасаясь, что станет известно о многочисленных кражах и незаконных продажах оружия и боеприпасов, командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ Николай Палас пытался прикрыться своим подчиненным офицером, сообщает управление Народной милиции ДНР. Коррупционные схемы по продаже оружия получили в бригаде широкое распространение. Палас непосредственно курировал все потоки контрабанды в своем подразделении и, получив информацию о планируемой СБУ проверке в бригаде, пытался повесить вину на командира взвода 501-го батальона Антонова А. С. Тот, не выдержав давления со стороны командования, а также не желая самому отвечать за все, подался в бега.

О причинах происшествия в социальных сетях рассказали сослуживцы Антонова. По словам представителя управления Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя, проверка контрразведки СБУ только за первый день выявила недостачу трех ручных противотанковых гранатометов, десяти выстрелов к ним, трех автоматов и 15 тысяч патронов.

В ДНР сбит украинский «Фантом»

В течение длительного времени украинские силовики дооборудуют свои беспилотные летательные аппараты приспособлениями для сброса взрывных устройств, следуя по стопам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Военнослужащие батальона «Айдар», который входит в состав 53-й механизированной бригады ВСУ, накануне пытались сбросить взрывное устройство с беспилотника «Фантом» на позиции военнослужащих ДНР.

Аппарат был вовремя сбит силами противовоздушной обороны республики. Специалисты, осматривающие фрагменты сбитого аппарата утверждают, что он приспособлен для сброса сразу двух гранат. На одном из видеоматериалов, снятых с БПЛА, имеется информация о сбросе гранат на гражданский объект инфраструктуры. Как сообщил Дмитрий Астрахань, материалы переданы в Генеральную прокуратуру для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 53-й бригады ВСУ Андрея Полякова.

1 Организация запрещена на территории РФ.