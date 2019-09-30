Путин поздравил Сидорову с золотом в прыжках с шестом на ЧМ в Дохе

Москва, 30 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Анжелику Сидорову, победившую на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре в прыжках с шестом. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Сидорова завоевала золото на турнире в Дохе в минувшее воскресенье. Она показала результат 4,95 метра​​​, ставший лучшим в карьере россиянки.

Как отметил президент, взятая Сидоровой победная высота — яркое событие в спортивной биографии россиянки и значимый вклад в развитие традиций отечественной легкоатлетической школы. Путин оценил труд тренеров и наставников спортсменки, работа которых помогла ей завоевать золото.

«Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», — говорится в телеграмме.

Отметим, что Сидорова отличилась не только в Катаре. Она также показала отличный результат в 2014 и 2015 годах, став чемпионкой Европы.

Шестикратная чемпионка России в помещении (2014—2019 годы), двукратная чемпионка России (2014, 2015 годы) — воспитанница физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы», Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени Игнатьева. Окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Ранее американский журнал Newsweek сообщил, что сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА).