Российские врачи напомнили об опасности антибиотиков

Москва, 30 сентября. Прием антибиотиков без назначения врача может серьезно навредить здоровью, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

Как сообщает пресс-служба депздрава, Тяжельников напомнил, что антибиотики применяются при заболеваниях, вызванных микробами. Нельзя забывать, что вирусы отличаются от бактерий: они не имеют клеточных стенок, на которые могут влиять антибиотики. А значит прием антибиотиков при вирусных заболеваниях не имеет смысла. Единственным исключением является случай, когда после ОРВИ начинают активно размножаться болезнетворные бактерии (суперинфекция).

Специалист подчеркивает, что прием антибиотиков без назначения врача может навредить организму. Данные лекарства имеют массу побочных эффектов: угнетение функции печени и почек, аллергические реакции, снижение иммунитета.

«Неоправданный прием этих лекарств ведет к развитию заболеваний, устойчивых к ним. И уже не редки случай, когда антибиотики становятся бессильны к болезням, против которых они и были созданы», — сообщил Тяжельников.

Специалист напоминает, что при заболевании, нужно обратиться к врачу, который и подберет правильное лечение. Главным же эффективным способом борьбы с гриппом является вакцинация.

Неделей ранее «Газета.ру» сообщала, что с середины сентября в российских регионах наблюдается резкая вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом. Региональные Роспотребнадзоры каждую неделю сообщают о росте числа заболевших. Однако, как свидетельствуют данные ВЦИОМ, более трети населения (34%) ничего не делают для профилактики ОРВИ и гриппа. Меньше четверти россиян (23%) делают прививки, чтобы избежать заболеваний в сезон простуд и гриппа. Еще 16% назвали своим основным средством профилактики прием витаминов.

Специалисты Роспотребнадзора каждый год напоминают, что лучшей защитой от гриппа остается вакцинация.