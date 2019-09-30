Семью Жака Ширака и Ле Пен поссорили масоны

Экс-советник Марин Ле Пен, известный французский политолог Эммануэль Леруа считает, что одна из причин абсолютной оппозиции между семьей Ле Пен и Жаком Шираком восходит еще к 1986 году, когда он категорически отказался от какого-либо союза с Национальным фронтом для своей победы над левыми и тогдашним президентом Франции Франсуа Миттераном. Об этом Леруа заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Напомним, семья экс-президента Франции Жака Ширака была категорически против присутствия лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на церемонии прощания.

По словам политолога, во французском обществе до сих пор популярна теория о связи Ширака и влиятельной масонской ложи «Бней-Брит».

«Несколько надежных источников в то время говорили, что Жак Ширак и его «друзья справа» были приведены к присяге перед лидерами еврейской масонской организации под названием «Бней-Брит» («Сыновья завета») и что ни при каких обстоятельствах они не вступили бы в союз с Национальным фронтом Жан-Мари Ле Пена», — считает Леруа.

Несмотря на то, что клятва масонскому ордену была принесена Шираком более 30 лет назад, она действует и после смерти экс-президента, уверен собеседник ФАН.

«Очевидно, что эта клятва, принятая перед масонской ложей, по-прежнему актуальна. На момент принятия [масонства Шираком] Марин Ле Пен было всего 18 лет. Хотя у нее не было политической ответственности, даже спустя более 33 лет после того, как эта клятва была принесена, Ле Пен исключают из этого значимого момента французской политической жизни, не позволяя отдать дань уважения умершему президенту республики».

Во французской политической жизни следует понимать, что западная система одобряет чередование левых и правых, но не терпит появления т. н. «собаки в игре в боулинг», отмечает Леруа.

«Официальный представитель системы воспринимает Национальный фронт, или его преемника — «Национальное объединение», Марин Ле Пен как собаку в игре в боулинг, способную помешать поддержанию либерального порядка, — продолжает французский политолог. — Нужно понимать, что левые или правые, социалисты или консерваторы играют на Западе одну и ту же музыку исключительно ради финансовой выгоды и это привлекает голоса [избирателей] независимо от политической партии во власти».

По мнению Леруа, современное западное политическое устройство совершенно не подразумевает никакой «третьей силы» и не допустит появления независимых политиков ни в реальной власти, ни в публичной политической жизни.

«Это верно как в англосаксонском мире (демократы и республиканцы в США, консерваторы против лейбористов в Великобритании или других странах Содружества), так и в других странах, попавших под эгиду англосаксов (Франция, Германия, Испания, Италия, Япония...), — подчеркивает Леруа. — То же можно сказать и обо всех странах бывшего Варшавского договора, которые с 1991 года придерживались ровно той же системы управления, нацеленной исключительно на извлечение максимальной финансовой прибыли».

Ранее в интервью ФАН Леруа рассказал, почему воплощающий «прогрессистов» президент Франции Эммануэль Макрон считает движение «Национальный фронт» и саму Марин Ле Пен главным врагом либералов.

СМИ сообщили о смерти 86-летнего бывшего главы государства на прошлой неделе. Как рассказал зять Ширака Фредерик Сала-Бару, он ушел из жизни утром 26 сентября в окружении близких. Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на второй срок его переизбрали в 2002 году. До этого политик дважды работал в должности премьер-министра страны и 18 лет провел на посту мэра Парижа.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии прощания, прошедшей 30 сентября в парижской церкви Сен-Сюльпис. Попрощаться с экс-президентом приехали главы 30 государств, Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас.