Сенатор объяснил новые санкции США очередной истерией перед выборами президента

Москва, 30 сентября. Американское руководство вводит санкции против россиян и российских компаний, чтобы демонизировать Москву, считает член Совета Федерации Сергей Калашников.

Пресс-служба Минфина США в понедельник сообщила о расширении санкций против граждан РФ и российских компаний за мифическое «вмешательство» в выборы. В список попали россияне, якобы связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным и так называемым «Агентством интернет-исследований», а также компании Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited, зарегистрированные на Сейшельских островах, Linburg Industries Ltd, имеющая регистрацию в Чехии, отметили «Известия».

Провальное расследование Роберта Мюллера, который был спецпрокурором по делу о так называемом «вмешательстве» РФ в американские выборы, доказало, что «сговора» Москвы и Дональда Трампа, который одержал победу в борьбе за президентское кресло, нет. Отсутствие каких-либо доказательств не мешает Вашингтону вновь предъявлять Москве голословные обвинения.

Калашников, комментируя очередную порцию санкций США, объяснил, почему Вашингтон вводит ограничительные меры против Москвы.

«Все очень понятно. Россия для США — разменная монета во внутренней политике. Есть такая страшная Баба-Яга, которую удобно в любую строку внести. Ничем иным, как только для того, чтобы у обывателя возник демонический образ России, такие поступки объяснить нельзя», — пояснил сенатор в беседе с iReactor.

По его мнению, антироссийская истерия в американских властных кругах оказалась, в том числе инструментом внутриполитической борьбы в преддверии выборов президента США, запланированных на 2020 год.