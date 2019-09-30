Парламент Ливии приветствует усилия ООН по урегулированию кризиса в стране

Триполи, 30 сентября. Парламент Ливии поприветствует усилия международного сообщества, направленные на урегулирование кризиса в республике. Об этом сообщил Член палаты представителей Ливии Аль-Хади Ас-Сагир.

По его словам, представители ряда стран обсуждали пути урегулирования кризиса в Ливии в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась в Нью-Йорке. Ас-Сагир отметил, что парламент Ливии поддерживает любые усилия, которые будут направлены в помощь ливийскому народу в борьбе с терроризмом, передает Almotawaset.

Стоит отметить, что в настоящее время в Ливии действует двоевластие. Часть страны контролируется силами Правительства национального согласия, которое базируется в Триполи. Другая часть страны находится под контролем властей, которых поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА).

В апреле 2019 года командующий Ливийская национальная армия начала наступательную операцию на Триполи. Позднее вооруженные формирования Правительства национального согласия начали ответную операцию «Вулкан гнева».

В июле Совет Безопасности ООН принял совместное заявление, в котором осудил эскалацию конфликта в Ливии, а также призвал противоборствующие стороны вернуться за стол переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций.