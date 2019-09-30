Вершинин рассказал о новой встрече по Сирии в астанинском формате

Нью-Йорк, 30 сентября. Страны-гаранты урегулирования ситуации в Сирии (Россия, Турция, Иран) проведут новую встречу высокого уровня в астанинском формате в Нур-Султане в ближайшее время. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

«Будет продолжена практика проведения международных встреч высокого уровня по Сирии в астанинском формате», — сказал замминистра.

Вершинин также в своем выступлении призвал к широкой международной поддержке работы конституционного комитета Сирии. Он напомнил, что межсирийский диалог начнется в конце октября в Женеве. Замминистра иностранных дел России обратил внимание на недопустимость попыток вмешательства в этот процесс.

Напомним, в Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля боевиков террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в стране, прекращению огня и возврату к мирной жизни, а также созданию зон деэскалации.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил о достижении консенсуса по конституционному комитету. По его словам, в органе не будет стран-наблюдателей, но он будет пользоваться международной поддержкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.