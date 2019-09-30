Пушков назвал визит Путина на похороны Ширака данью уважения народу Франции

Париж, 30 сентября. Церемония прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком завершилась в церкви Сен-Сюльпис в Париже. В ней принял участие президент России Владимир Путин, который специально для этого на несколько часов прилетел в Париж.

За время президентства Жака Ширака произошло сближение России и Франции, благодаря которому сотрудничество между Москвой и Парижем вышло на новый уровень.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что личные взаимоотношения президентов России и Франции Владимира Путина и Жака Ширака также были «очень хорошими».

«Владимир Путин высоко ставил его как человека, отлично понимающего логику международных связей и хорошо относившегося к России. Я могу это лично подтвердить, поскольку встречался с Шираком в один из его официальных визитов в Москву», — рассказал Пушков.

По его словам, присутствие Владимира Путина на церемонии прощания с бывшим французским лидером является закономерным, так как президент России уважал Жака Ширака, передает «ПолитЭксперт».

«Это еще раз подчеркивает большое уважение к ушедшему президенту, самой Франции и французскому народу», — добавил Пушков.

Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Ширак занимал должность министра сельского хозяйства Франции, а также дважды возглавлял французский кабинет министров. Кроме того, Ширак на протяжении 18 лет был мэром Парижа, после чего стал президентом Франции. В 2007 году Ширак покинул пост президента Франции, став пожизненным членом Конституционного совета республики.