В Совфеде анонсировали национальный форум «Здоровье и безопасность детей»

Первый национальный форум «Здоровье и безопасность детей» пройдет в Москве в октябре 2020 года. Подготовку мероприятия обсудили в понедельник, 30 сентября, в Совете Федерации при участии Валентины Матвиенко и представителей профильных ведомств.

«Здоровье и безопасность детей» — это первый национальный форум в рамках «Десятилетия детства», посвященный российским детям. Уже продумываются его стратегические сессии на темы безопасности детей, охраны их здоровья, воспитания, IT-технологий, поисковых операций, возможностей участия общественных организаций, реабилитации инвалидов среди несовершеннолетних.

«Важно, что эта идея не «спущена», не навязана сверху, — сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, — а высказана со стороны гражданского общества. Против такой инициативы возражать трудно — она нам всем очень важна. За последние годы в этой сфере сделано немало — президент России Владимир Путин неформально относится к вопросам защиты детей и семьи и дает соответствующие поручения».

Она попросила организаторов форума подойти к его проведению «креативно и неформально», чтобы мероприятие прошло «не для галочки».

«Мы хотим всколыхнуть, поднять темы, которые волнуют родителей, медицину, общество. Мы хотим вскрыть болевые точки и предложить подходящие решения, — заявила Матвиенко. — Не надо ничего лакировать, надо услышать проблемы и придумать, как их решить».

Форум организуют совместно Совет Федерации и Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Почему такого мероприятия до сих пор не было в России и кто впервые встретится на форуме, Федеральному агентству новостей рассказала Елена Мильская, председатель ассоциации.

«Мы покажем в действии те практики, которые себя уже давно зарекомендовали, – сказала она. — Очень часто у нас не только ведомства дублируют друг друга, но повторно изобретаются программы, которые уже работают в регионах и через некоммерческие организации».

В Национальном центре уже изобретена и внедряется программа «Безопасный Интернет» — с учебниками, методичками и успешно проведенными мероприятиями в школах России, привела пример Мильская.

«Зачем в этом случае Минпросвещения разрабатывать новую, если эта практика уже внедрена, на нее не нужно просить и тратить деньги? Можно объединить усилия и распространить ее действие на всю территорию России. Для этого нам как общественной организации нужен административный ресурс».

По ее словам, то же самое касается и проблемы поиска детей: в России этим профессионально занимаются уже в ряде регионов, Национальный центр объединяет отряды многочисленных добровольцев, помогает разрабатывать обучающие программы по поиску.

«Нам нужны не миллиарды, а ответственное отношение, правильные люди и контроль», — уверена собеседница ФАН.

На форуме «Здоровье и безопасность детей» встретятся эксперты, которые уже имеют дело с программами по медицине, образованию, поддержке матерей, ведению детей со сложным девиантным поведением, рассказала председатель «Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям».

«Встретятся те люди, которые могут оказывать помощь, и те, кому она нужна», — заявила Мильская.

Отдельно на форуме обсудят пересмотр системы помощи детям-инвалидам в России.

«Тема реабилитации детей нерешаемая, дорогостоящая. Обещается, что она бесплатная, но все делается платно, стоит 200-300 тысяч при нынешних зарплатах. Очередь стоит год, а каждому ребенку надо оказать помощь прямо сейчас. Всю эту систему надо пересмотреть: перепрофилировать существующие детские центры реабилитации, дополнить необходимым, создать новые. Это задача на 10 лет, но что же мы, за такой срок не можем сделать что-то глобальное для страны?»

Планируется, что в форуме «Здоровье и безопасность детей» примут участие общественные организации России, активисты, эксперты по детским программам и представители профильных ведомств.